Accoglienza turisti all'aeroporto, Coronas: "Anche Fiumicino potrebbe avere degli steward per valorizzare il territorio" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fiumicino – "degli steward che daranno il benvenuto ai turisti all'aeroporto di Fiumicino, fornendo loro informazioni preziose per sfuggire alla piaga dell'abusivismo: quella del Campidoglio è una buona idea, che aiuterà chi atterra al Leonardo Da Vinci a scegliere i mezzi di trasporto adeguati per spostarsi. Peccato che, così facendo, quegli stessi turisti si allontaneranno dalla nostra città, probabilmente per raggiungere Roma". A dichiararlo in una nota stampa, è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino. "Fiumicino ha tanto da offrire – spiega il Capogruppo – a livello turistico: le nostre bellezze storiche, archeologiche, paesaggistiche ed enogastronomiche fanno invidia a tutti e ...

