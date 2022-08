Accoglienza profughi: 171 milioni di fondi Ue per 5 Paesi “di frontiera”, compresa l’Italia (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Commissione europea ha assegnato 171 milioni di euro per progetti a sostegno dei sistemi di Accoglienza, asilo e rimpatrio (Amif) a Italia, Cipro, Spagna, Grecia e Polonia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Commissione europea ha assegnato 171di euro per progetti a sostegno dei sistemi di, asilo e rimpatrio (Amif) a Italia, Cipro, Spagna, Grecia e Polonia L'articolo proviene da Firenze Post.

