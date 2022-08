Aborto: Usa, bocciato referendum per annullare diritto a Ivg in Kansas (Di mercoledì 3 agosto 2022) Washington, 3 ago. (Adnkronos Salute/Washington Post) - Nel primo test elettorale sul diritto all'Aborto dopo la sentenza shock della Corte Suprema americana, la grande maggioranza degli elettori del Kansas hanno bocciato il referendum con cui i conservatori hanno tentato di annullare le protezioni per il diritto delle donne a scegliere, inserite nella Costituzionale statale. Con i dati ancora non definitivi, oltre il 62% degli elettori dello stato, tradizionalmente conservatore, ha votato no alla proposta di emendare la Costituzione in modo da permettere alla maggioranza repubblicana che guida il Kansas di approvare anche nello stato una legge per limitare, o annullare del tutto, l'accesso all'Aborto, come hanno fatto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Washington, 3 ago. (Adnkronos Salute/Washington Post) - Nel primo test elettorale sulall'dopo la sentenza shock della Corte Suprema americana, la grande maggioranza degli elettori delhannoilcon cui i conservatori hanno tentato dile protezioni per ildelle donne a scegliere, inserite nella Costituzionale statale. Con i dati ancora non definitivi, oltre il 62% degli elettori dello stato, tradizionalmente conservatore, ha votato no alla proposta di emendare la Costituzione in modo da permettere alla maggioranza repubblicana che guida ildi approvare anche nello stato una legge per limitare, odel tutto, l'accesso all', come hanno fatto ...

