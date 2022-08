“Abbiamo preso questa decisione” Albano Carrisi e Loredana Lecciso | l’annuncio

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Sotto l’ingombrante ombra di Romina Power,sono resistiti per due decenni e più. Sembra ieri che la loro storia è cominciata ed invece, nel frattempo, i loro due eredi, Jasmine (2001) e il minoreJunior (2002), sono due adulti. Eppure nessuna traccia di nozze, che ora il giorno sia arrivato? Ne ha parlato la stessa compagna del mitico cantante, nonché frequentatore degli studi del piccolo schermo, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Nuovo. Non solo, prima di, era statoad aprire la faccenda parlando con la dolce metà di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin, a Verissimo.e ...

elenabonetti : Nel 2019 abbiamo lanciato la proposta dell’assegno unico e universale. È il primo passo del #FamilyAct che oggi è r… - santegidionews : Un anno fa il governo italiano ha preso l’impegno di stare vicino al popolo afghano che affronta una grave crisi po… - Stephanos73 : RT @Giovanni_2712: Noi abbiamo preso Dybala, Wijnaldum, Matic… Ma vorrei fare i complimenti anche al fantastico mercato dell’ @acmilan che… - finallybarbos : RT @Giovanni_2712: Noi abbiamo preso Dybala, Wijnaldum, Matic… Ma vorrei fare i complimenti anche al fantastico mercato dell’ @acmilan che… - frabia17 : RT @Giovanni_2712: Noi abbiamo preso Dybala, Wijnaldum, Matic… Ma vorrei fare i complimenti anche al fantastico mercato dell’ @acmilan che… -

Agenzia ANSA

L'vista improvvisarsi guida turistica per mostrare alcune stanze del Palazzo recentemente ...Première Dame di Montecarlo era indiscutibilmente Carolina di Monaco che ha in un certo senso...... anche grazie alla pausa dal calcio che Icardi si è. Ma, adesso, per l'ex bomber dell'Inter ... Penso cheavuto la possibilità tutti insieme di gestire questa faccenda in modo calmo e ... Salvini 'De Ketelaere finalmente lo abbiamo preso'