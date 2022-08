A vincere la competizione per la cartolina da inviare alla regina Elisabetta era stato il disegno di un corgi. E la sovrana non ha resistito (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nei mesi precedenti il Giubileo di Platino della regina Elisabetta, celebrato lo scorso giugno a Londra, gli alunni della scuola elementare di St. Columba, nella cittadina inglese di Barrow-in-Furness, avevano accolto con entusiasmo l’idea di creare una cartolina di auguri da inviare a Buckingham Palace. E cosa meglio di un corgi per far subito colpo sulla sovrana? Leggi anche › La regina Elisabetta combatte l’afa con un ventilatore. E un tè caldo › La regina Elisabetta celebrata a Balmoral da 70 corgi, uno per ogni anno di regno ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nei mesi precedenti il Giubileo di Platino della, celebrato lo scorso giugno a Londra, gli alunni della scuola elementare di St. Columba, nella cittadina inglese di Barrow-in-Furness, avevano accolto con entusiasmo l’idea di creare unadi auguri daa Buckingham Palace. E cosa meglio di unper far subito colpo sulla? Leggi anche › Lacombatte l’afa con un ventilatore. E un tè caldo › Lacelebrata a Balmoral da 70, uno per ogni anno di regno ...

