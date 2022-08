A Gesualdo un musical originale sull’opera di Basile | ventenni che vogliono fare arte | non la guerra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) di Nicola Cirillo A un certo punto della storia dell’umanità gli Stati Uniti hanno cominciato a dominare il mondo, e non con le armi o con la finanza, ma con la cultura, quella vera, e che come soft power si insinua nelle menti e nei cuori delle persone, condiziona comportamenti e destini. Nello stesso tempo nel nostro Paese – che detiene il maggior numero di siti Unesco al mondo – la cultura si è trasformata in risorsa da sfruttare commercialmente, o – nella migliore delle ipotesi – come nice to have, l’abbellimento della società, pur essendone, invece, il cuore stesso, lo strumento di evoluzione individuale e collettiva. Può capitare, dunque, che sia un’associazione culturale americana, la Prospect Theater Company, in collaborazione con la Princeton University, a preoccuparsi di valorizzare un capolavoro della letteratura mondiale come Lo cunto de li cunti di Giambattista ...