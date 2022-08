8 film da vedere al cinema ad agosto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quali film vedere al cinema questo agosto? Gli imperdibili sono 8. A partire dall’action movie Bullet Train con Brad Pitt. Puro spasso. Ma ci sono anche gli horror Nope (di Jordan Peele, l'autore del rivoluzionario Scappa - Get Out), Man (che si è fatto la fama di insostenibile, con tanto di fuga terrorizzata dalle sale) e Crimes of the Future, atteso ritorno di David Cronenberg che dirige il suo attore feticcio Viggo Mortersen. In famiglia, poi, è tempo di conoscere come Gru è diventato cattivissimo in Minions 2. E c'è anche una proposta romantica (ma non troppo). 8 film da vedere ad agosto al cinema Sposa in rosso (dal 4 agosto) Una crime story si trasforma in commedia e infine in un appassionante romantic movie. Roberta (Sarah ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Qualialquesto? Gli imperdibili sono 8. A partire dall’action movie Bullet Train con Brad Pitt. Puro spasso. Ma ci sono anche gli horror Nope (di Jordan Peele, l'autore del rivoluzionario Scappa - Get Out), Man (che si è fatto la fama di insostenibile, con tanto di fuga terrorizzata dalle sale) e Crimes of the Future, atteso ritorno di David Cronenberg che dirige il suo attore feticcio Viggo Mortersen. In famiglia, poi, è tempo di conoscere come Gru è diventato cattivissimo in Minions 2. E c'è anche una proposta romantica (ma non troppo). 8daadalSposa in rosso (dal 4) Una crime story si trasforma in commedia e infine in un appassionante romantic movie. Roberta (Sarah ...

Camzjauregui96 : RT @unpoironico: Pagherei per vedere un film sui momenti migliori della mia vita - GianmarcoBorgh1 : @boni_castellane Purtroppo ci obbligano a pagare il canone RAI per farci vedere e sentire puttanate che ci racconta… - its_vikii : RT @unpoironico: Pagherei per vedere un film sui momenti migliori della mia vita - Skittygoa : RT @Stef77359537: Sono solo quasi 3 anni che cerchiamo di farlo vedere, sono gli stessi che vi hanno fatto urlare no greenpass il sabato fa… - framiniss : RT @unpoironico: Pagherei per vedere un film sui momenti migliori della mia vita -