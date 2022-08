Yacht sugli scogli a Porto Cervo, indagato il comandante. La vittima era il Ceo di Ultrafilter Medica Dean Kronsbein (Di martedì 2 agosto 2022) La Procura di Tempio Pausania ha iscritto nel registro degli indagati il comandante dello Yacht "Amore", l'imbarcazione finita domenica sera sugli scogli nel golfo del Pevero in Costa Smeralda. Uno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) La Procura di Tempio Pausania ha iscritto nel registro degli indagati ildello"Amore", l'imbarcazione finita domenica seranel golfo del Pevero in Costa Smeralda. Uno ...

teocorbe : @GiovanniPaglia somari l eredita sarà coperta da trust.. e inattaccabile dal fisco. siete i soliti clown come la t… - AnsaSardegna : Yacht sugli scogli a Porto Cervo, indagato il comandante. La vittima era il Ceo di Ultrafilter Medica Dean Kronsbei… - StellaSirio60 : RT @fanpage: ??ULTIM'ORA - Incidente in mare a Porto Cervo. Uno yacht di 21 metri, con a bordo 7 persone, è finito sugli scogli. Il bilanci… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Indagato il comandante dello yacht finito domenica sera sugli scogli nel golfo del Pevero in Costa Sm… - Agenzia_Ansa : Indagato il comandante dello yacht finito domenica sera sugli scogli nel golfo del Pevero in Costa Smeralda. Uno sc… -