WWE: L’era di Triple H a Raw inizia molto bene, fatti registrare i migliori ascolti da marzo (Di martedì 2 agosto 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata che è stata quella successiva a SummerSlam, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 1.901.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.61. Grande balzo in avanti La puntata dello show rosso che fra ritorni graditi e uno svolgimento di puntata logico, vede salire e di tanto i propri numeri. Non solo sono più alti rispetto alla settimana precedente ma ha fatto registrare i migliori dati da marzo a questa parte sia negli spettatori che nel rating. Ottimo inizio quindi per L’era di Triple H in quel di Raw. Leggi su zonawrestling (Di martedì 2 agosto 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata che è stata quella successiva a SummerSlam, per quanto riguarda i dati sugli, ha fattoun totale di 1.901.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.61. Grande balzo in avanti La puntata dello show rosso che fra ritorni graditi e uno svolgimento di puntata logico, vede salire e di tanto i propri numeri. Non solo sono più alti rispetto alla settimana precedente ma ha fattodati daa questa parte sia negli spettatori che nel rating. Ottimo inizio quindi perdiH in quel di Raw.

Zona_Wrestling : WWE: L'era di Triple H a Raw inizia molto bene, fatti registrare i migliori ascolti da marzo… - infoitcultura : Report: WWE Raw 01-08-2022 (inizia l'era di Triple H) - Heminguaddi : #WWERAW: Era da tantissimo tempo che non guardavo uno show settimanale targato WWE nella sua interezza. Incoraggiat… - SpazioWrestling : Report: WWE Raw 01-08-2022 (inizia l'era di Triple H) #SpazioWrestling #WWE #RAW - Zona_Wrestling : WWE: L’era post Vince McMahon inizia molto bene, ascolti in salita per Raw -