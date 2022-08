WWE: Importante cambiamento di Triple H, più libertà alle superstar nei promo e nei match (Di martedì 2 agosto 2022) Tutti noi siamo sicuramente curiosi di vedere sempre di più all’opera Triple H come capo del team creativo, se i primi cambiamenti e le prime impronte di The Game cominciano già a vedersi, servirà comunque ancora del tempo per vedere appieno la nuova idea che Triple H intende portare per il prodotto. Ma la rivoluzione del Triplo sembra essere principalmente incentrata sulla massima valorizzazione delle proprie superstar e a questo riguardo sembra che abbia spinto per un Importante cambio di rotta. Via le restrizioni Triple H non vuole assolutamente perdere tempo e vuole apportare i cambiamenti in maniera rapida e funzionale. Emerge un importantissimo cambiamento che lo stesso Triple H ha fortemente voluto, infatti secondo quanto riportato da PWInsider, ha ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 2 agosto 2022) Tutti noi siamo sicuramente curiosi di vedere sempre di più all’operaH come capo del team creativo, se i primi cambiamenti e le prime impronte di The Game cominciano già a vedersi, servirà comunque ancora del tempo per vedere appieno la nuova idea cheH intende portare per il prodotto. Ma la rivoluzione del Triplo sembra essere principalmente incentrata sulla massima valorizzazione delle propriee a questo riguardo sembra che abbia spinto per uncambio di rotta. Via le restrizioniH non vuole assolutamente perdere tempo e vuole apportare i cambiamenti in maniera rapida e funzionale. Emerge un importantissimoche lo stessoH ha fortemente voluto, infatti secondo quanto riportato da PWInsider, ha ...

Zona_Wrestling : WWE: Importante cambiamento di Triple H, più libertà alle superstar nei promo e nei match - SpazioWrestling : WWE: Importante novità sulla sospensione di Ronda Rousey #RondaRousey #WWE - Zona_Wrestling : WWE: La puntata di Raw di questa notte sarà molto importante - eantoniopolonia : @Raffaele8903 @_softPizza_ lo so ma in WWE aveva un peso specifico troppo importante per la community, è tornato in… - SpazioWrestling : WWE: Annunciato il ritorno di un importante Premium Live Event #WWE -