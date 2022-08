WWE: È arrivato il momento di Ciampa, la prossima settimana sfiderà Lashley per lo US Title (Di martedì 2 agosto 2022) Da quando è salito nel main roster per Tommaso Ciampa ci sono state molte più ombre che luci e per diverse settimane si è visto poco o nulla in tv prima di essere affiancato a The Miz. Questa notte per Ciampa e altri 5 atleti si è presentata una grande occasione, due incontri da vincere per avere la possibilità di sfidare Bobby Lashley la prossima settimana per lo US Title. Con un piccolo aiuto Per la puntata di Raw sono stati indetti due triple threat, con i rispettivi vincitori che si sono poi affrontati 1vs1 per decidere il nuovo #1 contender allo US Title. Nel primo triple threat si sono affrontati AJ Styles, The Miz e Mustafa Alì, the Awesome One ha sfiorato la vittoria dopo la Skull Crushing Finale, ma Alì ha resistito prima di venire sorpreso da ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 2 agosto 2022) Da quando è salito nel main roster per Tommasoci sono state molte più ombre che luci e per diverse settimane si è visto poco o nulla in tv prima di essere affiancato a The Miz. Questa notte pere altri 5 atleti si è presentata una grande occasione, due incontri da vincere per avere la possibilità di sfidare Bobbylaper lo US. Con un piccolo aiuto Per la puntata di Raw sono stati indetti due triple threat, con i rispettivi vincitori che si sono poi affrontati 1vs1 per decidere il nuovo #1 contender allo US. Nel primo triple threat si sono affrontati AJ Styles, The Miz e Mustafa Alì, the Awesome One ha sfiorato la vittoria dopo la Skull Crushing Finale, ma Alì ha resistito prima di venire sorpreso da ...

