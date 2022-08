WTA San José 2022 | risultati 1 agosto | promosse agli ottavi Karolina Pliskova e Daria Kasatkina

(Di martedì 2 agosto 2022) Il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 500 Sandi tennis, nel corso del Mubadala Silicon Valley Classic, sul cemento outdoor statunitense (si gioca in California), vede concludersi nella mattinata italiana i primi sei incontri del primo turno, che verrà completato nella prossima notte. Non c’erano azzurre in campo, mentre Camila Giorgi farà il proprio esordio in serata. Nella parte alta del tabellone il derby statunitense premia Amanda Anisimova, che elimina la connazionale Ashlyn Krueger con lo score di 6-2 7-6 (5) ed affronterà la ceca, che rimonta la britannica Katie Boulter col punteggio di 1-6 7-6 (5) 6-3, mentre la statunitense Madison Keys regola la cinese Zhang Shuai per 6-4 6-2 e se la vedrà con la tunisina Ons Jabeur, che godeva di un bye al primo ...

Infine, in caso di un clamoroso accesso in finale, l'italiana potrebbe sfidare una tra la spagnola Paula Badosa (testa di serie n.2), la bielorussa Aryna Sabalenka (n.4 del seeding) e la padrona di ...... recente finalista a Wimbledon e attuale numero 5 del mondo; una delle favorite per la vittoria finale deldiJosè 2022. Photo LiveMedia/Victor Joly/DPPI - LivePhotoSport.it WTA San Jose 2022: il tabellone di Camila Giorgi. Debutto difficile contro Kudermetova, pericolo Jabeur ai quarti Tennis | Featured, WTA | A poco meno di un mese dal torneo di Wimbledon che le ha inevitabilmente cambiato la vita, Elena Rybakina è tornata in campo nel WTA 500 di San José, in ...La spagnola è stata costretta al ritiro per una lesione muscolare; la trentenne di Macerata se la vedrà al debutto con Veronika Kudermetova ...