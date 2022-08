sole24ore : Welfare elettorale, promesse da quasi 25 miliardi a 8 milioni di elettori - Andrea_Xamo : Sono sorpreso dallo scarso numero di #bonus promessi in questa campagna elettorale, finora. E io che pensavo il wel… - VentoTagliente : • Salario minimo e welfare • Lavoro e occupazione • Progressività e patrimoniale • Clima, energia e ambiente • Ius… - VentoTagliente : • Salario minimo e welfare • Lavoro e occupazione • Progressività e patrimoniale • Clima, energia e ambiente • Ius… - VentoTagliente : • Salario minimo e welfare • Progressività e patrimoniale • Clima, energia e ambiente • Ius soli e immigrazione • S… -

Corriere Milano

M5S e Pd difendono il Reddito di cittadinanza La campagnanon è ancora entrata nel vivo. ... si sta materializzando una sorta di ipoteca in formatosull'esito del voto. Anche ...La crisi e le settimane di campagnache ci aspettano rischiano da una parte di ... che costruiscee servizi di cura del futuro, allo sviluppo delle comunità energetiche ai percorsi ... Elezioni, la corsa al Parlamento dei politici milanesi (e lombardi): tagli ai seggi, conferme e new entry I programmi: la Lega punta a cancellare la Fornero con Quota 41, Fi insiste con mille euro ai pensionati. M5S e Pd difendono il Reddito di cittadinanza ...Entro il 22 agosto la presentazione delle liste per le Politiche del 25 settembre. Seggi in calo dopo il taglio dei parlamentari. Roggiani e Maran possibili debuttanti dem, Lega per la riconferma degl ...