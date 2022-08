Vuelta a Burgos 2022: prima tappa a Santiago Buitrago, quinto un eccellente Vincenzo Nibali (Di martedì 2 agosto 2022) Parla colombiano la prima tappa della Vuelta a Burgos 2022: ad imporsi su un traguardo leggermente in salita nella cittadina che dà il nome alla corsa è Santiago Buitrago, 22enne già al terzo successo stagionale (per lui anche una frazione al Giro d’Italia). Ovviamente colpo doppio, va a vestire la Maglia di leader della classifica generale. Tre uomini all’attacco nella prima fase di gara, tutti spagnoli: Jesus Ezquerra (Burgos-BH), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Vantaggio che si è tenuto stabile sui 3?, con il gruppo che ha gestito a suo piacimento la situazione. Dopo una prima parte completamente pianeggiante o quasi, sono arrivati i primi strappi e si è alzata ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Parla colombiano ladella: ad imporsi su un traguardo leggermente in salita nella cittadina che dà il nome alla corsa è, 22enne già al terzo successo stagionale (per lui anche una frazione al Giro d’Italia). Ovviamente colpo doppio, va a vestire la Maglia di leader della classifica generale. Tre uomini all’attacco nellafase di gara, tutti spagnoli: Jesus Ezquerra (-BH), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Vantaggio che si è tenuto stabile sui 3?, con il gruppo che ha gestito a suo piacimento la situazione. Dopo unaparte completamente pianeggiante o quasi, sono arrivati i primi strappi e si è alzata ...

