Volley | Zaytsev fuori dalla Nazionale Romanò titolare o ipotesi tre schiacciatori con Lavia finto opposto?

(Di martedì 2 agosto 2022) L’Italia non farà affidamento su Ivanai Mondiali 2022 dimaschile, che andranno in scena tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Lo Zar è stato esclusorosa in apertura del collegiale in corso di svolgimento a Cavalese: il CT Fefé De Giorgi ha deciso di non puntare sul veterano del gruppo, rientrato nel giro dellaa inizio estate dopo che aveva saltato i trionfali Europei dello scorso anno. La sua assenza alla passata rassegna continentale era dovuta a un’operazione effettuata in seguito alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nelle ultime settimane ha disputato alcuni incontri di Nations League ma non era statoin occasione della Final Eight a Bologna. Si aprono così nuovi scenari. Yuriè salito in cattedra progressivamente: lo ...

scorpiorising83 : Fefè ha sempre ragione, però che cazzo. #Zaytsev #volley - lore_viga : Giustamente Fefè al Mondiale punta a fare bene. - DespricableMe : RT @Gazzetta_it: Terremoto volley, Zaytsev via dal ritiro della Nazionale: addio al Mondiale - Gazzetta_it : Terremoto volley, Zaytsev via dal ritiro della Nazionale: addio al Mondiale - thevolleynews : Blitz di Zaytsev, che finale a sorpresa per i camp dell'Academy Volley Lube - -

Inizia ufficialmente il percorso di avvicinamento dell' Italia ai Mondiali 2022 dimaschile . L'evento è in programma dal 26 agosto all'11 settembre tra Polonia e Slovenia. Gli ... Ivan...Reduce dal podio sfiorato alla Volleyball Nations League con l'Italia e in attesa del Mondiale, l'opposto biancorosso Ivantorna a parlare della Cucine Lube Civitanova e racconta la sua estate, tra le sirene ignorate del mercato, le fatiche in azzurro e i propositi in SuperLega. Il campione d'Italia ha voluto ... Terremoto volley, Zaytsev via dal ritiro della Nazionale: addio al Mondiale Fefè De Giorgi ieri sera ha comunicato ad Ivan Zaytsev che non lo porterà al prossimo campionato del Mondo, che s'inizia il prossimo 26 agosto. Ancora la Fipav non ha comunicato nulla, si tratta solo ...