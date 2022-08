Volley | Ivan Zaytsev fuori dalla Nazionale | lo Zar non giocherà i Mondiali | il taglio in collegiale

Leggi su oasport

(Di martedì 2 agosto 2022)non2022 di, che andranno in scena tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Il CT Fefé De Giorgi gli ha comunicato ilall’inizio delin corso di svolgimento a Cavalese (in provincia di Trento) e lo Zar ha lasciato il ritiro nella mattinata odierna. Al momento non sono ancora trapelate informazioni ufficiali sul motivo della sua esclusione. Il numero 9 era tornato inall’inizio dell’estate, dopo che aveva saltato i trionfali Europei a causa di un’operazione resasi necessaria in seguito alle deludenti Olimpiadi di Tokyo 2020.aveva giocato alcuni incontri in Nations League, ma non era stato titolare nel corso della Final Eight ...