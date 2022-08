"Volevo morire a casa mia, ma sono dovuta venire in Svizzera da sola" (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - Elena è seduta su una poltrona marrone. Ha una maglia nera, gli occhiali, il respiro faticoso. Ma la voce è chiara, a tratti dolce. La rabbia non è qui, nel palazzo di Basilea dove sta per congedarsi dalla vita. La donna che Marco Cappato ha accompagnato in Svizzera a porre fine alla sua vita col suicidio assistito ha lasciato un video-messaggio di quattro minuti: "sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria fine, senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente, e credo di averlo fatto, dopo averci pensato parecchio, mettendo anche in atto convinzioni che avevo anche prima della malattia. Avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia, la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e ... Leggi su agi (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - Elena è seduta su una poltrona marrone. Ha una maglia nera, gli occhiali, il respiro faticoso. Ma la voce è chiara, a tratti dolce. La rabbia non è qui, nel palazzo di Basilea dove sta per congedarsi dalla vita. La donna che Marco Cappato ha accompagnato ina porre fine alla sua vita col suicidio assistito ha lasciato un video-messaggio di quattro minuti: "sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria fine, senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente, e credo di averlo fatto, dopo averci pensato parecchio, mettendo anche in atto convinzioni che avevo anche prima della malattia. Avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia, tenendo la mano di mia figlia, la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e ...

