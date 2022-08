Vino | Assovini | uve sane e di qualità nella vendemmia 2022 in Sicilia

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Labitalia) - Uve eccellenti e, ottimo stato vegeto-produttivo, assenza di stress idrico. Queste le premesse dellain, al via in questi giorniparte occidentale dell'Isola, nei territori che rientrano nelle province di Palermo e Trapani. A comunicarlo. Lapiù lunga d'Italia - mediamente oltre 100 giorni - si concluderà a novembre nelle altitudini più elevate dell'Etna. Si comincia con la raccolta della base spumante, per poi proseguire con le varietà internazionali come lo Chardonnay e il Sauvignon Blanc, seguite dai vitigni autoctoni. Le buone notizie per ilno vengono dal fronte climatico e fitosanitario. Grazie a un inverno mite, nessuna gelata in ...