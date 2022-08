VIDEO: Rick Boogs si allena duramente in vista del ritorno dall’infortunio (Di martedì 2 agosto 2022) Rick Boogs era riuscito a ritagliarsi un importante spazio in tv a fianco di Shinsuke Nakamura ottenendo l’apprezzamento della dirigenza. A WrestleMania 38 i due hanno affrontato gli Usos con in palio i titoli di coppia di SmackDown, uscendo però sconfitti dal match. Per Boogs non è stata una serata fortuna in quanto durante il match ha subito una strappo al quadricipite con conseguente lungo stop. Sulla via del recupero Rick Boogs è fermo per infortunio da WrestleMania 38. Durante il match contro gli Usos ha riportato uno strappo al quadricipite che lo sta obbligando ad un lungo stop. Boogs è sulla via del recupero. È tornato ad allenarsi in palestra ed in un recente post su Twitter lo si vede alle prese con i pesi riuscendo a sostenere i carichi. Staremo ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 2 agosto 2022)era riuscito a ritagliarsi un importante spazio in tv a fianco di Shinsuke Nakamura ottenendo l’apprezzamento della dirigenza. A WrestleMania 38 i due hanno affrontato gli Usos con in palio i titoli di coppia di SmackDown, uscendo però sconfitti dal match. Pernon è stata una serata fortuna in quanto durante il match ha subito una strappo al quadricipite con conseguente lungo stop. Sulla via del recuperoè fermo per infortunio da WrestleMania 38. Durante il match contro gli Usos ha riportato uno strappo al quadricipite che lo sta obbligando ad un lungo stop.è sulla via del recupero. È tornato adrsi in palestra ed in un recente post su Twitter lo si vede alle prese con i pesi riuscendo a sostenere i carichi. Staremo ...

