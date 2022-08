VIDEO – Milan, De Ketelaere fa tappa in hotel per riposare | PM News (Di martedì 2 agosto 2022) Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan, fa tappa all'hotel 'Melià' per un po' di riposo e per un cambio d'abito prima di andare a 'Casa Milan' per apporre la propria firma sul contratto di cinque anni con il club di Via Aldo Rossi. Il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Charles De, nuovo acquisto del, faall''Melià' per un po' di riposo e per un cambio d'abito prima di andare a 'Casa' per apporre la propria firma sul contratto di cinque anni con il club di Via Aldo Rossi. Il

AntoVitiello : ??????? Visite mediche per il nuovo acquisto del #Milan Charles #DeKetelaere - AntoVitiello : ? L'entusiasmo dei tifosi del #Milan a Linate all'arrivo di #Deketelaere ??? - AntoVitiello : ??????? idoneità sportiva per #DeKatelaere #Milan - frasigno66 : RT @DAZN_IT: L'accoglienza dei Campioni d'Italia ?? Alla scoperta di Milanello con mister Pioli e Diletta Leotta ?? Inside Milan è su #DAZN… - pelideo111 : RT @Glongari: De Ketelaere arriva in albergo dopo le visite mediche. Prima giornata da giocatore del #Milan ?? @GianluVisco -