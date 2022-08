VIDEO – Milan, De Ketelaere arriva a Casa Milan per la firma | PM News (Di martedì 2 agosto 2022) Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan, è appena arrivato a 'Casa Milan' per siglare il suo contratto di cinque anni con il Diavolo. Vediamo, dunque, nel VIDEO del nostro inviato Enrico Ianuario l'arrivo del fantasista belga in Via Aldo... Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Charles De, nuovo acquisto del, è appenato a '' per siglare il suo contratto di cinque anni con il Diavolo. Vediamo, dunque, neldel nostro inviato Enrico Ianuario l'arrivo del fantasista belga in Via Aldo...

AntoVitiello : ??????? Visite mediche per il nuovo acquisto del #Milan Charles #DeKetelaere - AntoVitiello : ? L'entusiasmo dei tifosi del #Milan a Linate all'arrivo di #Deketelaere ??? - AntoVitiello : ??????? idoneità sportiva per #DeKatelaere #Milan - garbadaru : RT @LucaManinetti: Le immagini di #DeKetelaere in sede ??? #Milan ?? - Zlatanismo593 : RT @DAZN_IT: L'accoglienza dei Campioni d'Italia ?? Alla scoperta di Milanello con mister Pioli e Diletta Leotta ?? Inside Milan è su #DAZN… -