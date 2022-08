VIDEO | INCONTRO NAPOLI-BAYERN PER OSIMHEN: LA NOTIZIA! (Di martedì 2 agosto 2022) Victor OSIMHEN rischia di lasciare il NAPOLI per il BAYERN Monaco? Il club tedesco ha detto addio a Robert Lewandowski e in attacco ha preso Sadio Mané dal Liverpool ma può operare ancora in entrata con grandi investimenti. E il nome in pole position sembra essere quello di Victor OSIMHEN. Il BAYERN Monaco sembra intenzionato a spingere sull’acceleratore per prendere Victor OSIMHEN dal NAPOLI. Il bomber nigeriano potrebbe essere il nuovo centravanti dei bavaresi in caso di offerta irrinunciabile. Carlo Alvino e Valter De Maggio, durante Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss NAPOLI, hanno parlato della situazione relativa al futuro di OSIMHEN che piace al BAYERN Monaco. “Dalla Germania ci fanno sapere che il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Victorrischia di lasciare ilper ilMonaco? Il club tedesco ha detto addio a Robert Lewandowski e in attacco ha preso Sadio Mané dal Liverpool ma può operare ancora in entrata con grandi investimenti. E il nome in pole position sembra essere quello di Victor. IlMonaco sembra intenzionato a spingere sull’acceleratore per prendere Victordal. Il bomber nigeriano potrebbe essere il nuovo centravanti dei bavaresi in caso di offerta irrinunciabile. Carlo Alvino e Valter De Maggio, durante Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss, hanno parlato della situazione relativa al futuro diche piace alMonaco. “Dalla Germania ci fanno sapere che il ...

