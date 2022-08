Vi racconto la nuova Fondazione Politecnico di Milano negli Usa. Parla il rettore Resta (Di martedì 2 agosto 2022) Formazione, ricerca e internazionalizzazione. Sono questi i pilastri su cui si fonda la nuova Fondazione di diritto americano FPM.US-Fellows of Politecnico di Milano Usa annunciata pochi giorni fa dall’ateneo italiano. L’obiettivo? Consolidare la rete politecnica negli Stati Uniti, coadiuvata dal lavoro del Chapter Alumni Polimi North America. “FPM.US si inserisce all’interno di una precisa politica di internazionalizzazione che il nostro Ateneo, prima università tecnica in Italia, ha avviato da qualche anno a questa parte. Abbiamo infatti intrapreso diverse iniziative in Cina e preso parte a reti di eccellenza a livello europeo. Con questo progetto guardiamo oltre oceano, nella convinzione che formazione e ricerca si misurino su un piano globale”, ha spiegato il rettore del ... Leggi su formiche (Di martedì 2 agosto 2022) Formazione, ricerca e internazionalizzazione. Sono questi i pilastri su cui si fonda ladi diritto americano FPM.US-Fellows ofdiUsa annunciata pochi giorni fa dall’ateneo italiano. L’obiettivo? Consolidare la rete politecnicaStati Uniti, coadiuvata dal lavoro del Chapter Alumni Polimi North America. “FPM.US si inserisce all’interno di una precisa politica di internazionalizzazione che il nostro Ateneo, prima università tecnica in Italia, ha avviato da qualche anno a questa parte. Abbiamo infatti intrapreso diverse iniziative in Cina e preso parte a reti di eccellenza a livello europeo. Con questo progetto guardiamo oltre oceano, nella convinzione che formazione e ricerca si misurino su un piano globale”, ha spiegato ildel ...

