Verso le Politiche, da Letta ultimo appello a Calenda: oggi la decisione (Di martedì 2 agosto 2022) Ieri sera contatti telefonici, tra Enrico Letta e Carlo Calenda, oggi alle 11 l'incontro, al gruppo Pd della Camera, cui parteciperà anche il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova. Lì si prenderà la decisione definitiva sull'eventuale alleanza, assicurano da entrambe le parti. Sapendo che le carte ormai sono tutte sul tavolo: quello di domani sarà dunque "l'ultima possibilità", spiegano dal Nazareno, per arrivare a un centrosinistra davvero "plurale". Insomma, oggi "in un senso o nell'altro si chiude".Consapevoli delle difficoltà dopo che un accordo - ribadiscono dal Nazareno - era stato trovato giovedì sera all'Arel, con tanto di stretta di mano tra Calenda e Letta, "con un'intesa anche sui collegi uninominali, senza i veti poi aggiunti da ...

