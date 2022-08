Verso gli Europei di Roma: i convocati dei tuffi e delle grandi altezze (Di martedì 2 agosto 2022) Roma – Sedici atleti per tornare ai vertici continentali. L’Italtuffi è pronta e darà battaglia dal 15 al 21 agosto nel parco del Foro Italico dove riecheggiano ancora i fasti della Cagnotto che insieme a Francesca Dallapè vinsero uno storico argento nel sincro ai Mondiali di Roma ’09, che seguì il bronzo sempre dell’altoatesina dai tre metri. Azzurri che lo scorso anno conquistarono 7 medaglie (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi) nell’edizione di Budapest. Dal 18 al 20 agosto invece per la priva volta a livello continentale brividi ed emozioni per l’High Diving con lo spettacolo dei voli da 27 metri (uomini) e 20 metri (donne). Il direttore tecnico Bertone presenta i tuffi. “Ho convocato sei maschi e sei femmine. Attualmente Elena Bertocchi è un punto interrogativo, se riusciamo a metterla in sesto gareggerà nel trampolino da ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 2 agosto 2022)– Sedici atleti per tornare ai vertici continentali. L’Italè pronta e darà battaglia dal 15 al 21 agosto nel parco del Foro Italico dove riecheggiano ancora i fasti della Cagnotto che insieme a Francesca Dallapè vinsero uno storico argento nel sincro ai Mondiali di’09, che seguì il bronzo sempre dell’altoatesina dai tre metri. Azzurri che lo scorso anno conquistarono 7 medaglie (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi) nell’edizione di Budapest. Dal 18 al 20 agosto invece per la priva volta a livello continentale brividi ed emozioni per l’High Diving con lo spettacolo dei voli da 27 metri (uomini) e 20 metri (donne). Il direttore tecnico Bertone presenta i. “Ho convocato sei maschi e sei femmine. Attualmente Elena Bertocchi è un punto interrogativo, se riusciamo a metterla in sesto gareggerà nel trampolino da ...

