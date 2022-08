“Vergogna, che schifo. Choc al concerto della cantante italiana: “Se è così me ne vado” (Di martedì 2 agosto 2022) Ultimamente si sente sempre più spesso parlare di artisti che durante i loro concerti si ritrovano a discutere coi propri ammiratori a causa della maleducazione degli ultimi. Cosa che un tempo accadeva di rado. Alcune mode online tra l’altro, pensare alla challenge di TikTok che spingeva i fan ad insultare i cantanti sul palco, hanno del surreale. Dopo Elettra Lamborghini, che si è difesa a dovere, pure Myss Keta ha ricevuto male parole a un live. Com’è stato anche per la sopracitata regina del twerk, nonché l’ereditiera di uno dei marchi automobilistici più rinomati di sempre, Myss Keta non è certo una che le cose le manda a dire. L’ha dimostrato, ancora una volta, in occasione del suo ultimo concerto. Una scena che è anche visibile attraverso una clip che ha raggiunto più di 35mila like nelle ultime ore. Tutto è partito da un discutibile, volgare ... Leggi su tuttivip (Di martedì 2 agosto 2022) Ultimamente si sente sempre più spesso parlare di artisti che durante i loro concerti si ritrovano a discutere coi propri ammiratori a causamaleducazione degli ultimi. Cosa che un tempo accadeva di rado. Alcune mode online tra l’altro, pensare alla challenge di TikTok che spingeva i fan ad insultare i cantanti sul palco, hanno del surreale. Dopo Elettra Lamborghini, che si è difesa a dovere, pure Myss Keta ha ricevuto male parole a un live. Com’è stato anche per la sopracitata regina del twerk, nonché l’ereditiera di uno dei marchi automobilistici più rinomati di sempre, Myss Keta non è certo una che le cose le manda a dire. L’ha dimostrato, ancora una volta, in occasione del suo ultimo. Una scena che è anche visibile attraverso una clip che ha raggiunto più di 35mila like nelle ultime ore. Tutto è partito da un discutibile, volgare ...

enpaonlus : Incendio a Battipaglia, salvato un cane legato alla catena e rimasto bloccato nella cuccia - Grazie Volontari della… - enpaonlus : I cacciatori non intendono fermarsi nemmeno difronte agli incendi devastanti. Le Regioni mostrano disprezzo per le… - SeaWatchItaly : ?? Sei giorni fa @alarm_phone ha allertato le autorità su una barca con ~45 persone a bordo che pare sia ancora in m… - ChiaCors : RT @lvogruppo: Five Times August: Sono salito sul palco dei danneggiati dai vaccini e ho sentito le loro storie. Ho sentito il dolore che p… - FranCassinari : RT @EsercitoCrucian: Esattamente. Che cazzo di fine ha fatto il fascicolo di #ChicoForti?? VERGOGNA. #DiMaio -