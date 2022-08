Vanno a cena dai vicini e trovano i loro cadaveri che galleggiano in piscina: indaga la polizia (Di martedì 2 agosto 2022) Sembra la trama di un giallo di Agatha Christie: una coppia di pensionati si presenta suona al campanello dei vicini all’orario stabilito dall’invito a cena e trova gli amici morti annegati in piscina. È quanto successo nella serata di sabato 30 luglio a Gignac, in Occitania, nel sud della Francia. Le vittime sono due ottantenni originari della Gran Bretagna lì in vacanza: nonostante gli amici abbiano lanciato subito l’allarme, per loro non c’è stato più nulla da fare. Secondo quanto ricostruito, la scoperta dei cadaveri è avvenuta intorno alle 20: le due coppie erano in vacanza insieme e si erano date appuntamento per cena. Non ricevendo alcuna risposta al campanello e trovando il cancelletto aperto, i due amici sono entrati comunque nella proprietà e hanno fatto la scoperta. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Sembra la trama di un giallo di Agatha Christie: una coppia di pensionati si presenta suona al campanello deiall’orario stabilito dall’invito ae trova gli amici morti annegati in. È quanto successo nella serata di sabato 30 luglio a Gignac, in Occitania, nel sud della Francia. Le vittime sono due ottantenni originari della Gran Bretagna lì in vacanza: nonostante gli amici abbiano lanciato subito l’allarme, pernon c’è stato più nulla da fare. Secondo quanto ricostruito, la scoperta deiè avvenuta intorno alle 20: le due coppie erano in vacanza insieme e si erano date appuntamento per. Non ricevendo alcuna risposta al campanello e trovando il cancelletto aperto, i due amici sono entrati comunque nella proprietà e hanno fatto la scoperta. ...

