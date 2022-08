Vanessa Incontrada sulla copertina del nuovo Vanity Fair (Di martedì 2 agosto 2022) Arriva in edicola mercoledì 3 agosto il nuovo numero di Vanity Fair Italia con Vanessa Incontrada in copertina. Nell’intervista esclusiva l’attrice si racconta dopo un lungo silenzio. E per la prima volta rivela il momento sentimentale che sta vivendo. sulla coppia «Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti». A differenza di coppie come Hunziker-Trussardi o Blasi-Totti che hanno fatto un comunicato stampa sulla fine del loro amore, voi siete rimasti in silenzio. «Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande ... Leggi su gqitalia (Di martedì 2 agosto 2022) Arriva in edicola mercoledì 3 agosto ilnumero diItalia conin. Nell’intervista esclusiva l’attrice si racconta dopo un lungo silenzio. E per la prima volta rivela il momento sentimentale che sta vivendo.coppia «Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti». A differenza di coppie come Hunziker-Trussardi o Blasi-Totti che hanno fatto un comunicato stampafine del loro amore, voi siete rimasti in silenzio. «Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande ...

