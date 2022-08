Vanessa Incontrada sulla copertina del nuovo numero di Vanity Fair

(Di martedì 2 agosto 2022) «Gli attacchi social non mi feriscono. La mia risposta è l’indifferenza».tornadidopo la famosa cover senza veli del 2020. «Vorrei un altro figlio ma trovo atroce che venga negato a una donna il diritto all’aborto». Nell’intervista, rilasciata in esclusiva, racconta del figlio, della fine della sua relazione, della situazione politica italiana e del futuro. «Non so dove mi stia portando questa trasformazione. Ma so che sto guardando avanti»

zazoomblog : Vanessa Incontrada si lascia andare alla passione con lex tronista: la FOTO - #Vanessa #Incontrada #lascia #andare… - ParliamoDiNews : VANESSA INCONTRADA, SVELATI PESO E ALTEZZA: TUTTA LA VERITÀ SULL’AMATA SHOWGIRL - Notizie Dal Mondo #ESTERI #VIRAL… - AlessandraRav20 : RT @Armada69895228: Vanessa Incontrada vs Giorgia Meloni: l'indignazione della conduttrice . 'Ha un passato fascista, non può governare'. O… - Lorenzoadvanta1 : @RaiPremium Buonasera, verrà mandata in onda la serie TV un'altra vita con Vanessa Incontrada e Loretta Goggi nel p… - RaiPremium : Alle 21.20 'Scomparsa' 3^ puntata | con Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno, Eleonora Gaggero, Luigi Petrucci, Andrea… -

OGGI

Quale la storia 'Nel plot accade che il figlio di Giannini (Neri Marcorè) s'innamori di una alunna non vedente ()'. Quale il tuo rapporto personale con un mostro sacro come lui '...Per i fan del programma, così come per quelli della conduttrice, vederesul palco di Zelig è stato un piacevole salto indietro nel tempo. La 43enne è un volto molto amato della televisione italiana, dove si è distinta per fascino e simpatia. Certo, nel ... Vanessa Incontrada e gli attacchi degli hater: “Che cosa devo dimostrare La perfezione non esiste” Per i fan del programma, così come per quelli della conduttrice, vedere Vanessa Incontrada sul palco di Zelig è stato un piacevole salto indietro nel tempo. La 43enne è un volto molto amato della tele ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...