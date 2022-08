Vanessa Incontrada rompe il silenzio sulla rottura con il compagno dopo 15 anni d’amore (Di martedì 2 agosto 2022) Il desiderio di guardare avanti, la libertà di inventarsi il futuro. Vanessa Incontrada è la protagonista della cover del nuovo Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 2 agosto 2022) Il desiderio di guardare avanti, la libertà di inventarsi il futuro.è la protagonista della cover del nuovo Perizona Magazine.

stanzaselvaggia : Continuiamo a parlare del corpo di Vanessa Incontrada facendo finta di non parlare del corpo di Vanessa Incontrada. - Zednekzeman81 : RT @stanzaselvaggia: Continuiamo a parlare del corpo di Vanessa Incontrada facendo finta di non parlare del corpo di Vanessa Incontrada. ht… - Bubadinayu : RT @stanzaselvaggia: Continuiamo a parlare del corpo di Vanessa Incontrada facendo finta di non parlare del corpo di Vanessa Incontrada. ht… - Marilenapas : RT @stanzaselvaggia: Continuiamo a parlare del corpo di Vanessa Incontrada facendo finta di non parlare del corpo di Vanessa Incontrada. ht… - DonnaGlamour : Vanessa Incontrada, crisi con il compagno Rossano: “Vivo un momento riflessivo” -