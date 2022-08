Valeria Graci in bikini: “Vi vedo che allargate la foto sulla ritenzione idrica” (Di martedì 2 agosto 2022) Valeria Graci ancora una volta in bikini sui social e questa volta resta anche in piedi, non ha bisogno di filtri, non ha bisogno di trucchi. Ironizza sul costume preso in saldo e sulla ritenzione idrica, c’è, si vede ma vi assicuriamo che ce l’abbiamo tutte. Valeria Graci la mostra e va ben oltre il body positivity perché si piace, si ama, ha affrontato ben altro che uno specchio che ti fa scoprire se la prova costume è superata. Chi decide se è superata? Solo noi e Valeria si promuove con tutta la normalissima cellulite. Il suo esempio è da seguire, sui social i filtri vanno eliminati. Ovvio che tutti e tutte cerchiamo la luce giusta per una bella foto ma il resto non va eliminato né modificato. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 agosto 2022)ancora una volta insui social e questa volta resta anche in piedi, non ha bisogno di filtri, non ha bisogno di trucchi. Ironizza sul costume preso in saldo e, c’è, si vede ma vi assicuriamo che ce l’abbiamo tutte.la mostra e va ben oltre il body positivity perché si piace, si ama, ha affrontato ben altro che uno specchio che ti fa scoprire se la prova costume è superata. Chi decide se è superata? Solo noi esi promuove con tutta la normalissima cellulite. Il suo esempio è da seguire, sui social i filtri vanno eliminati. Ovvio che tutti e tutte cerchiamo la luce giusta per una bellama il resto non va eliminato né modificato. ...

