Vaiolo delle scimmie | Spallanzani | ' Pronti con il vaccino' Come funzionerà

LaStampa : Polemica sul Vaiolo delle scimmie. Tommaso Zorzi: “Quella gogna social tra ignoranza e cattiveria” - ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - RaiNews : Emergenza vaiolo delle scimmie, allerta anche in California e Illinois - ilNetturbino : RT @CarmelaPalumb0: Quante morti ci sono stati per il vaiolo delle scimmie? Quindi cos’è tutto questo panico da parte di @RobertoBurioni e… - AnnalisaNocera1 : Il sindaco di New York, Eric Adams, dichiara lo stato di emergenza a causa dell'epidemia di vaiolo delle scimmie -

L'Istituto per le malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sarà presto pronto a partire con il vaccino contro ilscimmie per monkeypox . 'Attendiamo dal ministero le modalità di reclutamento'. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.SCIMMIE:REGIONE LAZIO,...Il numero più alto di infezioni in Lombardia (232) e Lazio (104) Sono 505 i casi confermati discimmie in Italia, 26 in più rispetto all'ultima rilevazione di 4 giorni fa, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a oggi, 2 agosto. I casi ...Lo Spallanzani ha offerto la propria disponibilità a essere centro regionale di riferimento per la vaccinazione, in attesa che il Ministero della Salute specifichi le modalità di reclutamento.La somministrazione del siero prevede una prima dose con un richiamo tre mesi dopo. D'Amato: "Attendiamo dal ministero le modalità di ...