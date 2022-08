Vaiolo delle scimmie, Lazio: "Presto pronti per il vaccino, saranno due dosi" | In Italia rilevati 505 casi (Di martedì 2 agosto 2022) Il direttore dell'Istituto Spallanzani Francesco Vaia precisa: 'Attendiamo le Linee guida ministeriali alle quali stiamo attivamente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 agosto 2022) Il direttore dell'Istituto Spallanzani Francesco Vaia precisa: 'Attendiamo le Linee guida ministeriali alle quali stiamo attivamente ...

LaStampa : Polemica sul Vaiolo delle scimmie. Tommaso Zorzi: “Quella gogna social tra ignoranza e cattiveria” - ilpost : In California è stato dichiarato lo stato di emergenza per il vaiolo delle scimmie - ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - scomunicato_ : RT @repubblica: Vaiolo delle scimmie, lo Spallanzani: 'Pronti a partire col vaccino' - Veleno_Q_B : RT @ilbisa2: Ma per il vaiolo delle scimmie, i tamponi sono anali? -