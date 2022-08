Vaiolo delle scimmie, Lazio: "Presto pronti per il vaccino, saranno due dosi" | In Italia 505 casi, Ministero: "Possibili quarantene" (Di martedì 2 agosto 2022) Il direttore dell'Istituto Spallanzani Francesco Vaia precisa: 'Attendiamo le Linee guida ministeriali alle quali stiamo attivamente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 agosto 2022) Il direttore dell'Istituto Spallanzani Francesco Vaia precisa: 'Attendiamo le Linee guida ministeriali alle quali stiamo attivamente ...

LaStampa : Polemica sul Vaiolo delle scimmie. Tommaso Zorzi: “Quella gogna social tra ignoranza e cattiveria” - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: il vaccino prevede due dosi. Spallanzani: 'Presto pronti'. Vaia: 'Attendiamo le linee guida'… - ilpost : In California è stato dichiarato lo stato di emergenza per il vaiolo delle scimmie - Marvod3 : RT @CarmelaPalumb0: Perché non citate che il 98% dei casi per vaiolo delle scimmie avviene tra Gay? No, dovete dare il panico a tutti. @R… - maurogab1 : RT @CarmelaPalumb0: Perché non citate che il 98% dei casi per vaiolo delle scimmie avviene tra Gay? No, dovete dare il panico a tutti. @R… -