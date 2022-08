Vaiolo delle scimmie. Chi (e perché) ha dichiarato lo stato di emergenza (Di martedì 2 agosto 2022) Aumenta la preoccupazione globale per l’andamento del virus del Vaiolo delle scimmie. Dopo l’emergenza sanitaria per il Covid-19, le autorità di diversi Paesi sono impegnati nel contenimento di questa malattia, finora endemica soltanto in Africa. Negli Stati Uniti, lo stato della California ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito all’incremento dei casi di contagio. Gavin Newsom, governatore californiano, ha spiegato che la proclamazione dello stato di emergenza faciliterà la gestione delle vaccinazioni e del tracciamento dei nuovi casi, rafforzando il coordinamento tra il Dipartimento della Salute e le agenzie coinvolte nella gestione del virus. In California ci sono 700 casi. “Le autorità ... Leggi su formiche (Di martedì 2 agosto 2022) Aumenta la preoccupazione globale per l’andamento del virus del. Dopo l’sanitaria per il Covid-19, le autorità di diversi Paesi sono impegnati nel contenimento di questa malattia, finora endemica soltanto in Africa. Negli Stati Uniti, lodella California halodiin seguito all’incremento dei casi di contagio. Gavin Newsom, governatore californiano, ha spiegato che la proclamazione dellodifaciliterà la gestionevaccinazioni e del tracciamento dei nuovi casi, rafforzando il coordinamento tra il Dipartimento della Salute e le agenzie coinvolte nella gestione del virus. In California ci sono 700 casi. “Le autorità ...

LaStampa : Polemica sul Vaiolo delle scimmie. Tommaso Zorzi: “Quella gogna social tra ignoranza e cattiveria” - ilpost : In California è stato dichiarato lo stato di emergenza per il vaiolo delle scimmie - ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Giovanni7769 : RT @CarmelaPalumb0: Perché non citate che il 98% dei casi per vaiolo delle scimmie avviene tra Gay? No, dovete dare il panico a tutti. @R… - pipersayuso : stessa cosa che dicevano per l'aids la stanno dicendo ora per il vaiolo delle scimmie e questo spiega l'omofobia mo… -