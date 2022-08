Vaiolo delle scimmie, 505 casi in Italia. Spallanzani: 'Pronto vaccino'. La circolare: 'Possibili quarantene' (Di martedì 2 agosto 2022) Sono arrivati a 505 i casi di Vaiolo delle scimmie in Italia . L'infezione continua a svilupparsi quasi esclusivamente fra maschi (501) rispetto ai soli 4 casi fra donne, secondo l'ultimo bollettino ... Leggi su leggo (Di martedì 2 agosto 2022) Sono arrivati a 505 idiin. L'infezione continua a svilupparsi quasi esclusivamente fra maschi (501) rispetto ai soli 4fra donne, secondo l'ultimo bollettino ...

