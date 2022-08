Uomini e Donne, Luca Salatino spiazza Soraia: la dedica inaspettata (FOTO) (Di martedì 2 agosto 2022) In questo periodo Luca Saltino e Soraia Allam sono stati al centro dei gossip in quanto c'è chi ha ipotizzato che tra loro potesse essere in atto una crisi. Il fatto che fossero poco presenti sui social e che, quelle poche volte che sono apparsi, sembrassero piuttosto freddi, aveva generato qualche sospetto. In queste ore, però, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e di spiazzare la sua compagna con una dedica davvero inaspettata. Salatino, infatti, è sempre stato alquanto restio ad esternare le sue emozioni, ma stavolta ha deciso di aprirsi totalmente definendo Soraia una parte del suo cuore. La spiazzante dedica di Luca Salatino per ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 2 agosto 2022) In questo periodoSaltino eAllam sono stati al centro dei gossip in quanto c'è chi ha ipotizzato che tra loro potesse essere in atto una crisi. Il fatto che fossero poco presenti sui social e che, quelle poche volte che sono apparsi, sembrassero piuttosto freddi, aveva generato qualche sospetto. In queste ore, però, l'ex tronista diha deciso di rompere il silenzio e dire la sua compagna con unadavvero, infatti, è sempre stato alquanto restio ad esternare le sue emozioni, ma stavolta ha deciso di aprirsi totalmente definendouna parte del suo cuore. Lantediper ...

