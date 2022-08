Uomini e Donne, famosa coppia del trono over annuncia le nozze! (Di martedì 2 agosto 2022) La coppia nata due anni fa a Uomini e Donne e formata da Caterina Corradino e Biagio Buonomo – entrambi nel parterre del trono over – ha annunciato le nozze. Su Instagram, infatti, i due futuri sposto hanno mostrato gli inviti che hanno consegnato agli invitati al loro grande giorno. Da questi si apprende che le nozze di celebreranno il prossimo 5 settembre 2022 a Ortona, in provincia di Chieti. Auguri dunque a questa coppia in cui ai tempi in pochi credevano, ma che ha saputo smentire gli scettici! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Armando Incarnato in moto a una velocità folle: è polemica Un video del cavaliere napoletano ha fatto discutere e indignato il web, che ha sommerso di commenti il ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 2 agosto 2022) Lanata due anni fa ae formata da Caterina Corradino e Biagio Buonomo – entrambi nel parterre del– hato le nozze. Su Instagram, infatti, i due futuri sposto hanno mostrato gli inviti che hanno consegnato agli invitati al loro grande giorno. Da questi si apprende che le nozze di celebreranno il prossimo 5 settembre 2022 a Ortona, in provincia di Chieti. Auguri dunque a questain cui ai tempi in pochi credevano, ma che ha saputo smentire gli scettici! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Armando Incarnato in moto a una velocità folle: è polemica Un video del cavaliere napoletano ha fatto discutere e indignato il web, che ha sommerso di commenti il ...

