Un Posto al Sole: le anticipazioni della puntata del 2 Agosto (Di martedì 2 agosto 2022) Seguiamo le anticipazioni Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda da oltre 20 anni su Rai 3. Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di questa sera 2 Agosto. Raffale ha organizzato una cena per sua moglie, per dimostrarle le sue intenzioni di voler salvare il matrimonio. Ma Ornella non sembra ben disposta a fare nessun passo indietro. La anticipazioni rivelano che tra i due ci sarà un forte litigio, i cui effetti si ripercuoteranno anche sul lavoro. Riusciranno i due a riconciliarsi? Intanto lo scambio d’identità tra Micaela e Manuela, rischia di essere scoperto. Serena si è già insospettita, a causa della strana richiesta di Micaela di tornare a Matera. Le anticipazioni Un Posto al ... Leggi su zon (Di martedì 2 agosto 2022) Seguiamo leUnal, la soap partenopea in onda da oltre 20 anni su Rai 3. Scopriamo insieme cosa accadrà nelladi questa sera 2. Raffale ha organizzato una cena per sua moglie, per dimostrarle le sue intenzioni di voler salvare il matrimonio. Ma Ornella non sembra ben disposta a fare nessun passo indietro. Larivelano che tra i due ci sarà un forte litigio, i cui effetti si ripercuoteranno anche sul lavoro. Riusciranno i due a riconciliarsi? Intanto lo scambio d’identità tra Micaela e Manuela, rischia di essere scoperto. Serena si è già insospettita, a causastrana richiesta di Micaela di tornare a Matera. LeUnal ...

LuigiF97101292 : RT @VisioneTv: Candidato a Modena? O direttamente a Bibbiano? Niente paura per Di Maio: ormai interno al sistema e con protezioni potenti,… - aafessdsort : mia cugina e mia nonna che discutono di un posto al sole fanno morire - kidysy : RT @VisioneTv: Candidato a Modena? O direttamente a Bibbiano? Niente paura per Di Maio: ormai interno al sistema e con protezioni potenti,… - lucabattanta : RT @medeadicyta: La fatica per raggiungere un posto al sole - medeadicyta : La fatica per raggiungere un posto al sole -