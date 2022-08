Un posto al sole, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di martedì 2 agosto 2022) Nella serata di oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera italiana Un posto al sole, con protagonista assoluta la bellissima città di Napoli. Non siete riusciti a vederla? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Un posto al sole del 2 Agosto. Ma bando alle ciance, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica di Un posto al sole del 2 Agosto La replica dell’ultima puntata di Un posto al sole si può rivedere in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 2 agosto 2022) Nella serata di oggi è andata in onda una nuovadella soap opera italiana Unal, con protagonista assoluta la bellissima città di Napoli. Non siete riusciti a vederla? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi Unaldel 2 Agosto. Ma bando alle ciance, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladi Unaldel 2 Agosto Ladi Unalsi può riin TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra ...

AndreCardi : Ma quanto è calato il livello di recitazione in Un posto al sole? Era da tempo che non vedevo una puntata, non era… - angelozanzotter : @aleCattaneo79 Si aggiorni Cattaneo! Tutto cambia (o SI cambia) per un posto al sole (soprattutto pagato bene) - vickyrdm : RT @BerniniAM: Come si cambia per non morire. Tutti insieme appassionatamente per guadagnare un posto al sole, salvare il salvabile, sottos… - FrancescoPonzin : RT @santa_slavina: la mia teleserie preferita @UPAS_Rai non è piú accessibile dall'estero su @RaiPlay ?? no ma dico siamo impazziti? come… - VAncilotti : #Techetechete stasera TV occupata da Un Posto al Sole quindi me lo perdoooo! ?? Vi seguo per aggiornamenti -