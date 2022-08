Un Posto al sole, anticipazioni 3 agosto: Rossella riceve una notizia terribile (Di martedì 2 agosto 2022) Arrivano le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole che andrà in onda mercoledì 3 agosto 2022, come sempre su Rai 3 alle 20:45 circa. L'episodio si può rivedere su RaiPlay in replica oppure on demand. Che cosa succederà ai nostri amati protagonisti? Niko continua a ricevere foto da Maratea e, dopo aver riflettuto a lungo, decide di andare a trovare Jimmy e gli altri amici, prendendosi una piccola pausa dal lavoro. Anche Alberto, stranamente, si dimostra dalla sua parte. Nel frattempo, continuano i problemi tra Ornella e Raffaele. Ornella ha voluto vedere con i suoi occhi chi fosse Elvira ed è rimasta spiazzata dalla sua dolcezza e sensualità. Raffaele le ha preparato una cenetta romantica, ma quando si sono poi diretti in camera da letto, Ornella non se l'è sentita di fare l'amore con ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 2 agosto 2022) Arrivano ledella nuova puntata di Unalche andrà in onda mercoledì 32022, come sempre su Rai 3 alle 20:45 circa. L'episodio si può rivedere su RaiPlay in replica oppure on demand. Che cosa succederà ai nostri amati protagonisti? Niko continua are foto da Maratea e, dopo aver riflettuto a lungo, decide di andare a trovare Jimmy e gli altri amici, prendendosi una piccola pausa dal lavoro. Anche Alberto, stranamente, si dimostra dalla sua parte. Nel frattempo, continuano i problemi tra Ornella e Raffaele. Ornella ha voluto vedere con i suoi occhi chi fosse Elvira ed è rimasta spiazzata dalla sua dolcezza e sensualità. Raffaele le ha preparato una cenetta romantica, ma quando si sono poi diretti in camera da letto, Ornella non se l'è sentita di fare l'amore con ...

lattealplutonio : @esauribile mia mamma non guarda nessuna fiction che non sia un posto al sole, non so x quale miracolo abbia visto gomorra - LupoSolo3 : Spaccato dal sole a picco un verso avanza in un ingorgo fitto di occhi giù per terra e fiori sul soffitto cerca… - Barbi294 : @bertero_g Cerca un posto al sole.... - LAlimini76 : @ilvit02 Per affossare gli ascolti di Un posto al sole? - TommyBrain : Visione TV:Giggino ‘a cartelletta cerca un posto al sole. E lo avrà: ecco come -