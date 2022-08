Ultime Notizie – Ucraina, Corte suprema Russia: “Battaglione Azov organizzazione terroristica” (Di martedì 2 agosto 2022) La Corte suprema di Mosca ha designato il Battaglione Azov come organizzazione terroristica, proibendo di conseguenza ogni attività sul territorio della Russia. “Riconosciamo l’associazione paramilitare nazionalista Azov come organizzazione terroristica e ne vietiamo le attività in Russia”, ha dichiarato il tribunale in un comunicato, sottolineando che la decisione entra in vigore “immediatamente”. La decisione, emessa su richiesta della Procura generale, prevede anche pene più severe per i membri del Battaglione Azov. L’udienza del tribunale si è svolta in gran parte a porte chiuse perché i materiali presentati sono classificati come segreti. Il tribunale ritiene ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 2 agosto 2022) Ladi Mosca ha designato ilcome, proibendo di conseguenza ogni attività sul territorio della. “Riconosciamo l’associazione paramilitare nazionalistacomee ne vietiamo le attività in”, ha dichiarato il tribunale in un comunicato, sottolineando che la decisione entra in vigore “immediatamente”. La decisione, emessa su richiesta della Procura generale, prevede anche pene più severe per i membri del. L’udienza del tribunale si è svolta in gran parte a porte chiuse perché i materiali presentati sono classificati come segreti. Il tribunale ritiene ...

Il testo completo dell'accordo Calenda Letta Della Vedova Le ultime notizie sulle elezioni politiche 1. La visione, il programma Le prossime elezioni sono una scelta di campo tra un'Italia tra i grandi Paesi europei e un'Italia alleata con Orban e Putin. Cosa prevede l'accordo tra Pd, Azione e Europa Le ultime notizie sulle elezioni politiche I collegi La totalità dei candidati nei collegi uninominali della coalizione verrà quindi suddivisa tra Democratici e Progressisti e Azione/+Europa nella