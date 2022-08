Ultime Notizie – Covid | pediatra | “Obbligo vaccino e hub a scuola in agenda elettorale partiti”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 2 agosto 2022) “Unvaccinale per bambini e ragazzi under 18 esteso anche alanti-dovrebbe essere uno dei temi centrali della campagnache sta entrando nel vivo in questi giorni”. E’ l’appello lanciato dalItalo Farnetani che chiede a tutti idi inserire nell’per gli under 18 il tema delle vaccinazioni. “Io propongo – spiega all’Adnkronos Salute – di rendere obbligatorie almeno le più importanti come potenzialità salvavita e arma di prevenzione contro le forme gravi di malattia. E un altro punto da inserire nei programmi elettorali dovrebbe essere quello di poter effettuare le vaccinazioni per gli under 18 all’interno delle scuole”. Farnetani motiva le sue due richieste partendo dai dati delle vaccinazioni ...