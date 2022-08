Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 8 860 contagi e 29 morti | bollettino 2 agosto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 2 agosto 2022) Sono 8.860 i nuovida coronavirus2022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 29 decessi. I tamponi effettuati sono stati 51.207, per un tasso di positività del 17,3%. I ricoverati negli ospedali sono 1.375 (-24) e quelli in terapia intensiva 50 (-3). Lo riferisce la Regione nelquotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.440, di cui 796 a Milano città. A Bergamo 970, a Brescia 1.147, a Como 464, a Cremona 398, a Lecco 263, a Lodi 274, a Mantova 604, a Monza e Brianza 671, a Pavia 578, a Sondrio 142 e a Varese 735. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione