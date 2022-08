Ultima follia di calciomercato. Mertens alla Juventus. Incubo “tradimento” per Ciruzzo il napoletano (Di martedì 2 agosto 2022) A meno di due settimane dal calcio d’inizio del campionato Mertens torna al centro del calciomercato. Nelle ultime ore, voci sempre più insistenti ipotizzano per Mertens quello che mai fino a pochi giorni orsono sarebbe stato immaginabile. Quotidiani, trasmissioni, siti specializzati riferiscono di contatti sempre più stringenti tra Mertens e la Juventus (leggi di più). Mister Allegri non ha mai nascosto la sua stima per le qualità tattiche e realizzative di Mertens e la Juventus vuole potenziare l’attacco per riprendersi il primato ceduto nelle ultime due stagioni ad Inter e Milan. Per i vertici bianconeri , Mertens potrebbe esser la pedina giusta per completare un organico già molto competitivo ma che dovrà fare a meno per qualche tempo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 agosto 2022) A meno di due settimane dal calcio d’inizio del campionatotorna al centro del. Nelle ultime ore, voci sempre più insistenti ipotizzano perquello che mai fino a pochi giorni orsono sarebbe stato immaginabile. Quotidiani, trasmissioni, siti specializzati riferiscono di contatti sempre più stringenti trae la(leggi di più). Mister Allegri non ha mai nascosto la sua stima per le qualità tattiche e realizzative die lavuole potenziare l’attacco per riprendersi il primato ceduto nelle ultime due stagioni ad Inter e Milan. Per i vertici bianconeri ,potrebbe esser la pedina giusta per completare un organico già molto competitivo ma che dovrà fare a meno per qualche tempo ...

