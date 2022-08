Ucraina ultime notizie. Nave con cereali da Odessa arrivata a Istanbul. Nuove sanzioni Usa colpiscono anche fidanzata Putin (Di martedì 2 agosto 2022) Il Cremlino ha confermato che il presidente russo Vladimir Putin e quello turco Recep Tayyip Erdogan si incontreranno venerdì. Durante l’incontro i due leader discuteranno anche delle esportazioni di grano ucraine Leggi su ilsole24ore (Di martedì 2 agosto 2022) Il Cremlino ha confermato che il presidente russo Vladimire quello turco Recep Tayyip Erdogan si incontreranno venerdì. Durante l’incontro i due leader discuterannodelle esportazioni di grano ucraine

SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, iniziata l'evacuazione dei civili dalla regione di Donetsk. DIRETTA - vincenzo_tolve : Sky Tg24 : Guerra Ucraina Russia, si sblocca export grano.Zelensky:'Presto per celebrare'. - News24_it : Guerra Ucraina Russia, si sblocca export grano. Zelensky: 'Presto per celebrare'. LIVE - Sky Tg24 - bizcommunityit : Guerra Russia Ucraina, ultime notizie oggi: iniziata evacuazione regione di Donetsk, da Usa altre armi a Kiev per 5… - bizcommunityit : Guerra Ucraina Russia, si sblocca export grano. Zelensky: 'Presto per celebrare'. LIVE -