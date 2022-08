Ucraina, in arrivo nuove armi dalla Germania e mezzo miliardo di aiuti dagli Usa (Di martedì 2 agosto 2022) Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha annunciato su Twitter l'arrivo dalla Germania di un lotto del sistema di difesa missilistica antiaerea Mars II . Reznikov ha ringraziato Berlino e ... Leggi su globalist (Di martedì 2 agosto 2022) Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha annunciato su Twitter l'di un lotto del sistema di difesa missilistica antiaerea Mars II . Reznikov ha ringraziato Berlino e ...

globalistIT : - maslarussa : RT @yarynagrusha: Qui il terzo giorno del #DiarioUcraino che racconta il primo appuntamento con la Kyjiv diversa. That’s Amore #Ucraina #… - putino : L’arrivo del “mondo russo” in Ucraina significa anche questo. Nei prossimi giorni sarà quasi impossibile andare via… - alcardone37 : RT @yarynagrusha: Qui il terzo giorno del #DiarioUcraino che racconta il primo appuntamento con la Kyjiv diversa. That’s Amore #Ucraina #… - __Clodia : RT @Linkiesta: Leopoli-Kyjiv, Giorno 3 | L’arrivo nella capitale e il cuore che batte come per la persona che si ama Dopo otto ore di tren… -