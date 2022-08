Travolto da bancale di materiale plastico | operaio muore sul lavoro nel Beneventano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tragedia sulnella serata di ieri nel. In un’industria di lavorazione della plastica, nella zona industriale alle porte del capoluogo, un, mentre era intento alle proprie mansioni all’interno di un capannone, è statoda undi. Immediatamente soccorso dal personale del 118 intervenuti sul posto e trasportato al ‘San Pio’, per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Scattati immediatamente gli accertamenti da parte della Polizia di Stato con la magistratura che ha aperto un fascicolo e sta coordinando le indagini per accertare l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità L'articolo proviene da Anteprima24.it.