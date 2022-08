Traffico Roma del 02-08-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno in studio Massimo Vischi abbiamo al momento code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra lo svincolo per LaNapoli della sulla stessa via Appia code per lavori in corso tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo auto in fila per lavori anche sulla Cassia bis Veientana tra via della Giustiniana e il raccordo anulare in entrata in città stessa cosa sulla via Cassia 3 La storta e il bivio per via della Giustiniana code poi in entrata in città sulla via Flaminia da via di Grottarossa a via dei Due Ponti e sulla Salaria dal bivio per Fidene all’aeroporto dell’Urbe in coda per un incidente invece sulla via Aurelia tra il bivio per la Aurelia Antica e Piazza Irnerio fuori città troviamo code sulla via Pontina direzionetra via Laurentina e Pomezia Nord dettagli di queste ed altre notizie ...