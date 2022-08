Tpl a Fiumicino | Trotta | entro il 20 agosto saranno pagati tutti gli stipendi arretrati

(Di martedì 2 agosto 2022)– “A seguito della riunione tenutasi questa mattina con la Prefettura di Roma, alla presenza dei responsabili della dittaBus Services S.p.A. e dei sindacati, la società ci ha informati circa la liquidazione edi prossimi giorni, deglidel mese di giugno e della quattordicesima”. Ad annunciarlo è l’Assessore ai Trasporti del Comune di, Paolo Calicchio. “Una buona notizia peri lavoratori dell’azienda – commenta – che in queste settimane hanno vissuto momenti di apprensione e di seria preoccupazione e pure per l’amministrazione che ci tiene al servizio dedicato ai cittadini, che fino ad oggi è stato buono ed efficiente. La stessa azienda ha comunicato anche cheil 20...

mariasole813 : RT @Sandro_Russo74: LA FOTO DEL GIORNO: Da mesi senza stipendio, protestano i lavoratori Tpl del comune di Fiumicino. Un debito della Trott… - Vignitta55 : RT @Sandro_Russo74: LA FOTO DEL GIORNO: Da mesi senza stipendio, protestano i lavoratori Tpl del comune di Fiumicino. Un debito della Trott… - Sandro_Russo74 : LA FOTO DEL GIORNO: Da mesi senza stipendio, protestano i lavoratori Tpl del comune di Fiumicino. Un debito della T… - zazoomblog : Fiumicino la protesta di autisti di Tpl e scuolabus senza stipendio: “Non arriviamo a fine mese” - #Fiumicino… - zazoomblog : Fiumicino la protesta di autisti di Tpl e scuolabus senza stipendio: “Non arriviamo a fine mese” - #Fiumicino… -

I lavoratori che effettuano il servizio scuolabus enel comune di Roma, quelli dello scuolabus del comune didella società Fratarcangeli, e quelli che operano sempre aper la ...'Insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca ci stiamo prodigando perché sia messo a disposizione del Comune che potrebbe farlo diventare il terminale di Maccarese del- spiega Felici - , ...Stipendi non pagati, buoni pasti non erogati e debiti con l’Agenzia delle Entrate. Una vera e propria tempesta perfetta si sta abbattendo sugli operatori della società Trotta Bus, azienda che dal 2020 ...Michele Frullo (Usb): "Questo non possiamo più tollerarlo. Chiediamo un intervento imminente da parte del Comune di Fiumicino" ...